نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يحيل موظفين للتحقيق بسبب الإغلاق خلال أوقات العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، سلسلة جولاته التفقدية المفاجئة في مختلف إدارات المديرية، بهدف متابعة سير العمل وضمان الالتزام بالمواعيد الرسمية.

حيث بدأ جولته اليوم السبت الموافق 11يناير 2025 بتفقد عدد من مراكز الشباب في إداراتي أبو النمرس وجنوب الجيزة،

يرافقه محمد عبد العال، مدير إدارة الاستراتيجية والعلاقات العامة والإعلام. وأسفرت الجولة عن وجود خمسة مراكز مغلقة خلال أوقات العمل الرسمية.

استهل الدكتور الصبروط الجولة بزيارة مركز شباب القصبجي التابع لإدارة جنوب الجيزة، ووجد أن المركز مغلقًا خلال أوقات العمل، وبناء على ذلك، قرر إحالة جميع العاملين إلى الشؤون القانونية للتحقيق بسبب الغلق المتكرر.

وفي مركز شباب الشهيد بدر شعراوي، تفقد المركز والملاعب ووجه بالإهتمام بالنظافة والحفاظ على المرافق العامة.

أما في إدارة أبو النمرس، فقد شملت الجولة زيارة مراكز شباب عرب أبو النمرس، عرب مدكور، عرب خريتش، ومركز شباب ترسا، حيث تبين أن جميعها مغلقة خلال أوقات العمل الرسمية. وعليه، قرر وكيل الوزارة إحالة جميع العاملين في هذه المراكز للتحقيق بالإضافة إلى إحالة المتابعين من الإدارة التي يتبعها المركز.

و تفقد الدكتور الصبروط مركز شباب مدينة أبو النمرس، حيث قام بزيارة قاعات المركز ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة والعمل على جاهزية المرافق لإستقبال الشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة الأداء في مراكز الشباب والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير في أداء المهام الوظيفية.

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