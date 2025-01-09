نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماع اللجنة التشريعية المعنية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بحضور ممثلي وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع القانون، التي تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية. كما يستهدف المشروع دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، وإصدار شهادات مزاولة مهنة، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الحقوق المقررة للعمالة المنزلية وفق القوانين السارية والاتفاقيات الجماعية، مع وضع آليات لحماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. كما تمت مناقشة إطلاق منصة إلكترونية لربط العرض والطلب وتوفير المعلومات اللازمة حول حقوق وواجبات هذه الفئة.

1000271493

1000271474