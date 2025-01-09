الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع الصومالى

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد عبد القادر محمـد نور وزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

فى بداية اللقاء رحب القائد العام للقوات المسلحة بوزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال وإعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الصومالى عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار لكافة دول القارة الإفريقية، مرحبًا بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الإتحاد الإفريقى بدولة الصومال، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.