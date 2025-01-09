نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025: أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025، مشيرة إلى توقعات بسقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات الجوية على مدار الـ72 ساعة القادمة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما تزامن هذا التحذير مع بداية شهر طوبة في التقويم المصري، مما يزيد من أهمية الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

التفاصيل الكاملة للطقس اليوم

المناطق المتأثرة بالأمطار

أشارت خرائط الطقس إلى أن شمال البلاد سيكون أول المناطق التي تشهد التقلبات الجوية، مع تساقط أمطار غزيرة على مناطق مثل السلوم، سيوة، مطروح، والإسكندرية.

ستستمر هذه الأمطار حتى ليلة الجمعة، مع امتدادها إلى معظم مناطق الدلتا والقاهرة، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط وجنوب سيناء.

الطقس الليلي والبرودة

فيما يتعلق بالطقس الليلي، يسود جو شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع شعور بالصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء، ومن المتوقع أن تزداد البرودة في الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة.

تحذيرات للأمن والسلامة

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية فجر اليوم على بعض المناطق مثل وسط الدلتا والظهير الصحراوي الغربي، بما في ذلك طريق الإسكندرية الصحراوي، الضبعة، والعلمين.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين C لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد.

حالة البحر الأبيض والبحر الأحمر

البحر الأبيض المتوسط : خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، وتتراوح ما بين العظمى والصغرى في المدن المختلفة:

القاهرة : العظمى 21°C، الصغرى 12°C

: العظمى 21°C، الصغرى 12°C الإسكندرية : العظمى 21°C، الصغرى 11°C

: العظمى 21°C، الصغرى 11°C شرم الشيخ : العظمى 23°C، الصغرى 15°C

: العظمى 23°C، الصغرى 15°C الأقصر : العظمى 24°C، الصغرى 10°C

: العظمى 24°C، الصغرى 10°C أسوان : العظمى 25°C، الصغرى 11°C

: العظمى 25°C، الصغرى 11°C مطروح : العظمى 19°C، الصغرى 10°C

: العظمى 19°C، الصغرى 10°C السلوم: العظمى 20°C، الصغرى 09°C

تتراوح درجات الحرارة في المناطق الجنوبية مثل أسوان والأقصر بين 24 و25 درجة مئوية، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في السلوم ومطروح، حيث تسجل درجات حرارة أقل من 20°C.