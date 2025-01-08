السيسى: اتفقنا على تطوير مشروعات طاقة متجددة مع اليونان وقبرص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع رئيس وزراء اليونان ورئيس جمهورية قبرص، سبل تعزيز تعاوننا المشترك في مختلف المجالات وبشكل خاص في مجال التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش القمة الثلاثية التي جمعت الزعماء الثلاث في قصر الاتحادية، بعقد منتدى الأعمال والذي يستهدف بحث فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة المتبادلة بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثتنا اليوم، حيث اتفقنا على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة ويسهم بشكل فعال في ضمان الطاقة العالمي الذي عانى من الاضطراب جراء الأزمات العالمية الأخيرة.