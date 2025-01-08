أخبار مصرية

الرئيس السيسي يشكر دور اليونان وقبرص: منبر مصر فى الاتحاد الأوروبى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:29 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره العميق للدور الذى قامت به كل من اليونان وقبرص، منذ 2014.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص في قصر الاتحادية: "الشكر لرئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص على دور بلديهما خلال العشر سنوات الماضية من 2014، كانوا أول دولتين يبقوا موجودين في مصر ومتفهمين للموقف الذى حدث.. وكانوا منبر مصر في الاتحاد الأوروبي.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا بشكرهم على الدور الكبير اللى قاموا بيه، لأن كان في الوقت ده الظروف صعبة جدا في مصر، وكتير من دول العالم لا تتفهم ما يحدث.. أنا بشكرهم وبقولهم الدور لسة مخلص وبشكركم وكملوا هذا الدور".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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