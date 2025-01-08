نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تُطلق منظومة إلكترونية لتظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم رفض طلباتهم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على حقوقهم القانونية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، حيث خضعت للاختبار عدة مرات لتحسين أدائها، وتمت إتاحتها على خوادم الوزارة وربطها بنظام الكشف الطبي لوزارة الصحة.

تتيح المنظومة للأفراد تقديم التظلمات إلكترونيًا والاستعلام عن حالتها عبر الإنترنت.

وتقوم وحدات التسجيل التابعة للوزارة حاليًا بإدخال بيانات 4،200 تظلم تم قبولها مسبقًا كمرحلة أولى، على أن يتم لاحقًا تسجيل بيانات 30،296 تظلمًا مرفوضًا وإرسال رسائل نصية للمواطنين لإبلاغهم بموقفهم.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي وتحسين خدماتها بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية الحوكمة في تسريع الخدمات وتقليل الجهد المبذول للحصول عليها.

إحصائيات لجان التظلمات:

منذ بدء العمل بلجان التظلمات، تقدم 73،409 مواطنين بطلبات لتظلماتهم في مديريات التضامن ومكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة.

تم عقد 900 لجنة لفحص التظلمات، انتهت من مراجعة 40،926 طلبًا.

تغيب 6،290 مواطنًا عن حضور جلسات الفحص.

ما زال 25،182 تظلمًا قيد المراجعة.



نتائج التظلمات:

قبول: 4،200 تظلم، وجارٍ استخراج البطاقات لهم.

رفض: 30،296 تظلمًا لعدم استيفاء المعايير الطبية والوظيفية.

تأجيل: 6،430 تظلمًا لحين استكمال المستندات المطلوبة.



تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات شفافة وسريعة.