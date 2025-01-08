نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يقدم نصائح مهمة للطلاب في ليلة الامتحان لتجاوز التوتر وتحقيق النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن ليلة الامتحان تعد من أكثر الأوقات توترًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تتطلب الهدوء والتركيز والتفكير الإيجابي.

وأكدت أنه يجب على الطلاب الالتزام بعدة نصائح لتجاوز هذه الليلة بسلام.

في البداية، شددت على ضرورة الاكتفاء بمراجعة مصدر واحد فقط لتثبيت المعلومات وتجنب الاطلاع على مصادر جديدة أو محاولة تعلم معلومات غير مدروسة مسبقًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى التشتيت والنتائج العكسية.

كما نصحت "الحزاوي" بتهيئة مكان المذاكرة بحيث يكون جيد الإضاءة والتهوية وبعيدًا عن المشتتات، مع ضرورة تنظيم الكتب والأدوات الخاصة بكل مادة لتسهيل الوصول إليها دون إضاعة الوقت.

وأوصت أيضًا بالابتعاد عن المراجعات الجماعية في الليلة الأخيرة والتركيز على المراجعة الفردية.

كما أكدت على خطورة امتحان الطالب لنفسه قبل الامتحان بيوم، حيث يستهلك ذلك الموصلات العصبية المسؤولة عن استرجاع المعلومات ويؤدي إلى إجهاد ذهني غير مفيد.

ونصحت بتقليل التوتر الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الانشغال بالمعلومات المغلوطة، مع متابعة الصفحات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة.

وفي حال الشعور بالإرهاق أثناء المذاكرة، يجب أخذ استراحة قصيرة لاستعادة النشاط.

وحثت" الحزاوي" أيضًا على ضرورة النوم المبكر ليلة الامتحان لضمان تركيز أفضل، كما أكدت على أهمية تحضير الأدوات والملابس مسبقًا لتجنب القلق في الصباح. وشددت على تناول وجبة إفطار صحية وشرب الماء لتحسين التركيز قبل الامتحان، بالإضافة إلى الخروج مبكرًا لتجنب أي طارئ أو ازدحام في الطريق.

فيما يخص التعامل مع ورقة الامتحان، نصحت بتسجيل البيانات الشخصية بدقة في بداية الورقة ثم تقسيم الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة، والبدء بالإجابة على الأسئلة السهلة.

وفي حال مواجهة سؤال صعب، يُفضل الانتقال للسؤال التالي مع تخصيص وقت للمراجعة في النهاية.

كما حذرت من محاولة الغش بأي شكل من الأشكال لتجنب العقوبات الصارمة، وأوصت بعدم مغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

وأخيرًا، دعت الحزاوي الطلاب إلى عدم مراجعة الإجابات مع زملائهم بعد الامتحان، حيث إن ذلك يزيد من التوتر ويؤثر على تركيزهم في الامتحانات التالية. كما أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم توفر مصادر تعليمية مفيدة مثل قنوات "مدرستنا" على النايل سات، التي تقدم دروسًا ومراجعات تعليمية بجودة عالية. كما يمكن للطلاب تحميل تطبيق "مدرستنا بلس" المجاني، الذي يتيح الوصول إلى جميع دروس القنوات لجميع الصفوف الدراسية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الأدوات تحت إشراف الوزارة، مما يضمن موثوقيتها، ودعت الطلاب للاستعانة بالله مع اليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.