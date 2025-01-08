مركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي يستقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتكنولوجية للمركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بتفعيل دور مركز التميز العلمي والتكنولوجي في البحوث والتطوير، خاصة في مجالات الري الذكي ومعالجة المياه.



و صرح الدكتور مهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أن المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية والمهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحو ( الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكدًا أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.



وأضاف عسكر إنه تم دمج منظومتي (الري الذكي ومعالجة المياه) لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.



و تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي واستشاري المركز، وبنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.



و من جانبه ثمن وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قبل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم وتصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر.