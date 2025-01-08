نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم” تكشف تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنفيذ مسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي العام للمدارس الرسمية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. تأتي المسابقة في ضوء أحكام القرار الوزاري 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوية العامة، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات وتعزيز قدرتهم على الاستنتاج ومواجهة التحديات لبناء شخصية متكاملة.

طرق تنفيذ المسابقة.

- على مستوى الإدارات التعليمية: يتم تنفيذ المسابقة على مستوي كل إدارة تعليمية بين مدارس المرحلة الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوي العام، ويتم تصعيد فريق من أفضل العاصر على مستوي الإدارة التعليمية لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية.

- على مستوى المديريات التعليمية: يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة لها، ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوي المديرية للتصفية على مستوى القطاع.

يتم تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التالي:

- القطاع الأول: ويشمل مديريات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية ( وموعد التصفية من السبت 8 فبراير إلى الإثنين 10 فبراير بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق يوم السبت (مساء ) الموافق8 فبراير.

- القطاع الثاني: ويشمل مديريات الإسكندرية - مطروح - البحيرة. - كفر الشيخ - دمياط التصفية من الإثنين 10 فبراير إلى الأربعاء 12 فبراير بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق يوم الاثنين وموعد مساء 10 فبراير.

- القطاع الثالث: ويشمل مديريات ( الدقهلية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وموعد التصفية من السبت 15 فبراير إلى الإثنين 17 فبراير بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق يوم السبت (مساء ) الموافق 15 فبراير.

- القطاع الرابع: ويشمل مديريات بنى سويف - المنيا - أسيوط - الفيوم - سوهاج وموعد التصفية من الإثنين 17 فبراير إلى الأربعاء 19 فبراير بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق يوم الإثنين (مساء ) الموافق 17 فبراير.

- القطاع الخامس: ويشمل مديريات ( قنا الأقصر - أسوان - الوادي الجديد. البحر الأحمر ) وموعد التصفية من السبت 22 فبراير إلى الإثنين 24 فبراير بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق يوم السبت (مساء ) الموافق 22 فبراير.

تتم التصفية النهائية على النحو التالي:

- اليوم الأول يوم الإثنين 24 فبراير استقبال الفرق الفائزة من القطاعات الخمس السابقة مساء.

- تتم التصفية النهائية لمدة يومين من الثلاثاء 25 فبراير إلى الأربعاء 26 فبراير.

قواعد عامة للمسابقة

- تتولي أجهزة الاتحادات الطلابية بالمديرية ) موجه عام الاتحادات الطلابية ( الجوانب التنظيمية التي تشمل ( تنظيم المقرات وآليات التنفيذ والإجراءات المالية ) للمسابقة والتواصل مع الإعلام والجهات المشاركة، وكذلك إعداد أسئلة الاتحادات الطلابية.

- تتولي إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بالتعاون مع موجهي عموم المديريات الجوانب الفنية والعلمية للمسابقة.

- يتم الترشيح لانتقاء العناصر المميزة للفريق الحاصل على أعلى الدرجات في مواد التسابق وذلك من خلال مدير المدرسة والأخصائي مسئول اتحاد الطلاب ورائد مميز من رواد الفصول بالمدرسة.

يتكون الفريق المتسابق من 6 ستة طلاب بواقع 2 طالبان لكل شعبة ( علمي علوم - علمي رياضة. أدبي )، مع مراعاة الالتزام بعدد أعضاء الفريق ولا يتم تغيير أعضاء الفريق الواحد من الطلاب أثناء المسابقة تحت أي مسمى ومن يُخالف تلك القاعدة يتم استبعاده من المسابقة.

- الفريق المتقاعس عن المشاركة في مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2024/2025 على مستوى القطاعات أو التصفية النهائية، سيتم التوجيه للسيد مدير المديرية باتخاذ ما يلزم حيال المتسبب وموافاتنا بما تم اتخاذه من إجراءات.

- من المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار الفريق التفوق العلمي في المواد الدراسية والتميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة ودورها في أنشطة الاتحادات الطلابية من خلال مدير التعليم الثانوي وأجهزة الاتحادات الطلابية.

- مواد التسابق لليوم الأول في المواد الآتية: اللغة العربية - الجغرافيا - الإحصاء - الرياضيات - الأحياء).

- مواد التسابق لليوم الثاني في المواد الآتية: اللغة الإنجليزية - الفيزياء - الكيمياء - التاريخ -- اتحادات طلابية الأسئلة تكون لما تم دراسته حتى نهاية يناير 2025، طبقا لخطة توزيع المناهج.

- يخصص لكل مادة من مواد التسابق عشرون درجة عشر درجات شفهي - عشر درجات تحريري.

- تتاح الفرصة للطلاب الموهوبين من الفرق المتسابقة تقديم فقرة أو ثقافة أو علمية أو معلومات عامة عن محافظهم في حدود خمس دقائق لكل فريق.

- يتم إرسال نتائج القطاعات من ( الأول إلى الرابع ) وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير ؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القطاعات.

- يرافق كل فريق عدد اثنين فقط مشرفين موجه عام الاتحادات الطلابية - مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- يتعين على جميع المديريات الالتزام بتوفير وشاح لكل طالب بشعار مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي2024/2025 يمثل المحافظة من أي بند بميزانية المديرية ترونه سيادتكم.

بالنسبة للحوافز

- حوافز واضعي الأسئلة والحكمين ولجنة الإعداد والتجهيز بالمديرية:

- يمنح كل عضو باللجنة المشرفة على المسابقة واختيار فريق أوائل الطلبة بكل مديرية تعليمية مكافأة مالية مقطوعة لمدة 10عشرة أيام وفقا للنشرة المالية المرسلة في هذا الشأن من أي بند بميزانية المديرية ترونه سيادتكم.

حوافز الطلاب المشاركين في المسابقة بجميع مراحلها:

- يمنح الفريق الفائز على مستوى الجمهورية بالمركز الأول حافز مالي بواقع 700 سبعمائة جنيه لكل طالب مشارك ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني حافز مالي بواقع 600 ستمائة جنيه لكل طالب مشارك، ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث حافز مالي بواقع 500 خمسمائة جنيه لكل طالب مشارك.

- يصرف للطلاب وللإشراف المرافق بدل الانتقال المستحق قانونا وذلك من ميزانية الإدارة التعليمية المديرية من أي بند بميزانية المديرية ترونها.

