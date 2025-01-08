موعد انتهاء التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025: خطوات وشروط التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة 2025 من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، بهدف دعم الفئات العاملة في القطاعات غير الرسمية مثل العمالة في البناء، الحرفيين، والزراعيين.

أعلنت وزارة العمل المصرية عن زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين الدعم الموجه إلى العمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تبدأ وزارة العمل في صرف أول دفعة من منحة العمالة غير المنتظمة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، وستستمر عملية الصرف حتى 31 يناير 2025، ويمكن للمستفيدين صرف المنحة من مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

آخر موعد للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل أن آخر موعد للتقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 هو 31 يناير 2025، ويجب على الراغبين في التقديم اتباع الإجراءات والشروط التي حددتها الوزارة للحصول على المنحة.

شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب توافر الشروط التالية:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية. عدم وجود سجل تجاري: يجب ألا يكون المتقدم يمتلك سجلًا تجاريًا. حرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون مهنة المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي. التسجيل في مديرية القوى العاملة: يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة. العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا. التسجيل في القوى العاملة: يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

كيفية التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يمكن للمواطنين التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025