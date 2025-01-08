المجلس القومي للمرأة يهنىء بطلات مصر في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى بطلات مصر اللاتي حصدن 12 ميدالية متنوعة ما بين ذهب وفضة وبرونزية في بعثة مصر ببطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات وناشئى الاسكواش، والتي أقيمت في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري.

هذا وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وسعادتها بالنتائج العظيمة التى حققتها ناشئات البعثة المصرية حيث سطرن انجازا رياضيا عالميا جديدا ورفعن اسم مصر عاليًا ، متمنية لهن تحقيق المزيد من النجاحات فى السنوات المقبلة.

هذا ويتقدم المجلس القومي للمرأة أيضًا بخالص التهاني إلى أبطال مصر من ناشئين البعثة المصرية بالبطولة والذين حصدوا عدد من الميداليات بالبطولة .

يذكر أن البعثة المصرية ضمت 66 لاعباً ولاعبة من ناشئى الاسكواش، وقد حققت بطلات البعثة المصرية 12 ميدالية متنوعة ، حيث حصلت مصر على 4 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية .