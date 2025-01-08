مدبولي: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد أكدت وعي المصريين بحجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة؛ منها التأكيد على أن المحبة والتآخي بين جموع أبناء الأمة المصرية يُعد مصدر قوة وركيزة من ركائز حماية هذه الدولة، ووحدة نسيجها الوطني، وكذا تأكيد الرئيس على وعي وإدراك أبناء الشعب المصري العظيم بحجم التحديات الداخلية والخارجية، وتكاتفهم في مواجهة هذه الصعاب.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم /الأربعاء/، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط في الداخل والخارج؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيارة الكاتدرائية كل عام ومشاركة الأخوة الأقباط الاحتفالات بهذه المناسبة وتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عدد من أعضاء الحكومة مؤخراً، والتي تم خلالها متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية كبيرة في الوصول إلى العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دور قطاع النقل في إتاحة المزيد من شرايين ومحاور التنمية الجديدة، والتي من شأنها أن تسهم في الإسراع من تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وقال: "تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أيضاً مستجدات تعاون الحكومة مع مختلف الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، وما يتم بذله في هذا الإطار من جهود لزيادة حجم الإنتاج المحلي، مع التوسع في الأنشطة الخاصة بالبحث والاستكشاف في العديد من المناطق البرية والبحرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بما يلبي مختلف احتياجات الدولة من هذه المنتجات اللازمة للعديد من المجالات التنموية والخدمية.

من ناحية أخرى.. نوه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الكبير الذي يحكي تاريخ وحضارة الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق، أن هذا الافتتاح يعد فرصة كبيرة للترويج لمصر في مختلف المجالات، وما تتمتع به من العديد من المقاصد السياحية المتنوعة التي من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الحركة السياحية.