الرئيس السيسى: يجب العمل على التهدئة بالمنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والتنسيق بشأن التطورات والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار ووقف تصعيد الصراع في المنطقة.

وشدد "السيسي"، خلال كلمته بالقمة المصرية القبرصية اليونانية، التي عُقدت في القاهرة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان، وتحقيق الاستقرار في سوريا واليمن وليبيا والسودان.

كما شدد الرئيس السيسى على أهمية تجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة، بما يترتب عليه من تداعيات كارثية تطال الجميع؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

وأكد أن تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله لحرب شاملة يؤدي إلى موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية.