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أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، والتي تظهر مدى تقدم الأعمال في المشروع.

وقالت الوزارة، إن مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200 م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 م، وعمق 18 م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم المواني في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى 25 ألف حاوية.

وسيتم استخدام باقي المحطة على رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.