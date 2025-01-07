نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات مؤقتة في مواعيد مترو أنفاق الخط الثالث اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث (الخط الأخضر) عن تعديلات مؤقتة في مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، وذلك لتلبية احتياجات الركاب وتنظيم الحركة بالتزامن مع مباراة الأهلي وسموحة.

تفاصيل التعديلات



1. زمن التقاطر بين القطارات:

سيتم تشغيل قطار كل 15 دقيقة بشكل متناوب بين محطة مدينة المعرفة ومحطة مدينة الفنون والثقافة، وذلك طوال اليوم.

2. استعدادات خاصة لمباراة الأهلي وسموحة:

قبل وبعد المباراة:

سيتم تقليل زمن التقاطر إلى 4 دقائق ونصف على خط الرحلة بين محطة الكيت كات ومحطة عدلي منصور لتيسير حركة الركاب.

3. زمن التقاطر للركاب المتوجهين من محطات أخرى:

القادم من محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات:

سيكون زمن التقاطر بين القطارات 9 دقائق لتسهيل التنقل.