نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق مؤقت لمكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث (الخط الأخضر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث (الخط الأخضر) عن إغلاق مكاتب الاشتراكات بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، بدءًا من الساعة 3 مساءً، على أن تعود للعمل مجددًا غدًا الأربعاء، 8 يناير 2025.

تفاصيل اشتراكات مترو الخط الثالث:

1. اشتراكات الجمهور:

اشتراك شهري: 230 جنيهًا (بحد أقصى 60 رحلة).

اشتراك لمدة 3 أشهر: 625 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).

اشتراك سنوي - خطين: 3175 جنيهًا (بحد أقصى 730 رحلة).

اشتراك سنوي - 3 خطوط: 4000 جنيه (بحد أقصى 730 رحلة).

2. الطلاب (من 11 إلى 26 سنة):

اشتراك 3 أشهر: 33 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).

اشتراك سنوي - خطين: 3175 جنيهًا.

3. كبار السن (من 60 إلى 70 سنة):

أسعار التذاكر:

9 محطات: 3 جنيهات.

16 محطة: 4 جنيهات.

23 محطة: 6 جنيهات.

أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

اشتراك شهري: 165 جنيهًا (بحد أقصى 60 رحلة).

اشتراك 3 أشهر: 495 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).

4. كبار السن (أكثر من 70 سنة):

أسعار التذاكر:

حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

5. ذوي الإعاقة:

سعر التذكرة: 50 قرشًا.

اشتراك 3 أشهر: 22 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).