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إغلاق مؤقت لمكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث (الخط الأخضر)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق مؤقت لمكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث (الخط الأخضر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث (الخط الأخضر) عن إغلاق مكاتب الاشتراكات بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، بدءًا من الساعة 3 مساءً، على أن تعود للعمل مجددًا غدًا الأربعاء، 8 يناير 2025.

تفاصيل اشتراكات مترو الخط الثالث:
1. اشتراكات الجمهور:
اشتراك شهري: 230 جنيهًا (بحد أقصى 60 رحلة).
اشتراك لمدة 3 أشهر: 625 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).
اشتراك سنوي - خطين: 3175 جنيهًا (بحد أقصى 730 رحلة).
اشتراك سنوي - 3 خطوط: 4000 جنيه (بحد أقصى 730 رحلة).
2. الطلاب (من 11 إلى 26 سنة):
اشتراك 3 أشهر: 33 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).
اشتراك سنوي - خطين: 3175 جنيهًا.
3. كبار السن (من 60 إلى 70 سنة):
أسعار التذاكر:
9 محطات: 3 جنيهات.
16 محطة: 4 جنيهات.
23 محطة: 6 جنيهات.
أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.
اشتراك شهري: 165 جنيهًا (بحد أقصى 60 رحلة).
اشتراك 3 أشهر: 495 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).
4. كبار السن (أكثر من 70 سنة):
أسعار التذاكر:
حتى 9 محطات: 3 جنيهات.
حتى 16 محطة: 4 جنيهات.
حتى 23 محطة: 6 جنيهات.
أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.
5. ذوي الإعاقة:
سعر التذكرة: 50 قرشًا.
اشتراك 3 أشهر: 22 جنيهًا (بحد أقصى 180 رحلة).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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