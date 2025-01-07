مصر تُعرب عن صادق تعازيها لجمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع في منطقة الجنوب

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أحمد جودة - القاهرة - تُعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب الصين، صباح اليوم ٧ يناير ٢٠٢٥، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وتُؤكد مصر، على تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المُدمرة لهذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.