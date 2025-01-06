نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني لتعزيز التعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني الذي عُقد في العاصمة مسقط، بحضور قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والعمانية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.

وأكد الدكتور عبد العاطي، في كلمته على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، موكدًا أن القيادة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين.

كما استعرض الوزير، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠.

وأشار إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية المصرية، بما يشمل بناء المدن الذكية وتطوير منظومة النقل والموانئ، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة لا سيما المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مبرزًا الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية منتدى الأعمال المصري العماني كمنصة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاركة في المشروعات التنموية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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