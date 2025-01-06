نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال محافظ الجيزة في برقيته "يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء.
راجيآ الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية.
وأختتم محافظ الجيزة برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.