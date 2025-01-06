نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر: نفخر بأن نسب أسرة الإمام الطيب ينتهي إلى رسول الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بذكرى ميلاده.

وكتب الضويني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: تحمل أيَّام الله دلائل صدق النَّاس، ومن الأيَّام المذكورة السَّادس من شهر يناير، الَّذي تحلُّ فيه ذكرى ميلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيِّب، الَّذي طيَّبت الأيَّام ذكره، وحملت دلائل صدقه في بذل ما يمكنه من جهودٍ ممَّا ينفع عامَّة النَّاس.

وإذا كنَّا في هذه المناسبات نذكر أصحابها بالتَّهنئة والدُّعاء بدوام الصِّحَّة والعافية، فإنَّنا ندعو مع هذا لفضيلته أن يثمر سعيه بركةً في عمره وعلى من حوله.

وإذا كنَّا نفخر بأنَّ فضيلة الإمام امتدادٌ لأسرةٍ عريقةٍ شريفةٍ مشهورةٍ بالعلم والصَّلاح، ينتهي نسبها إلى سيدنا رسول الله ﷺ فإنَّا لنفخر كذلك بما قدَّمه خلال هذه الأعوام المباركة، فكان درعًا واقيًةً وحصنًا حصينًا ونموذجًا مشرِّفًا للقيادة الحكيمة في كثيرٍ من القضايا الإسلاميَّة والإنسانيَّة، وهذا كلُّه يوجب علينا أن نستكمل بناء ما أسَّسه، ونستضيء بفكره ونظره.

وإنَّا لنلتمس هذا المناسبة السعيدة لندعو شباب الأمَّة إلى أن يبحثوا عن القدوة الحقيقيَّة الصَّادقة، وأن يجدِّدوا الثِّقة في علماء الأمَّة الَّذين عاشوا مصادر إشعاعٍ فكريٍّ وحضاريٍّ.

ونسأل الله أن يحفظ أزهرنا ورجاله، وأن يديم عطاءهم في الأمَّة أداءً للأمانة، وبلاغًا للرِّسالة، وحفاظًا على قيم التَّسامح والوسطيَّة والاعتدال.