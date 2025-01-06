أخبار مصرية

وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط وقداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 07:30 مساءً - وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط وقداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد متمنيا لمصر الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببرقية تهنئة للاخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأعرب وزير الزراعة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة والعاملين فيها عن تمنياته لجميع المصريين بالخير والسعادة ،

وأكد "فاروق" أن مصر سوف تظل دوما نموذجا للتسامح والترابط والمحبة بين أبنائها معربا لقداسة البابا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصرنا الغالية بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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