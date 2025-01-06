وزير قطاع الأعمال العام يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 07:30 مساءً - بعث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير في برقيته عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لقداسة البابا وللأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة والمحبة، ويديم على وطننا الحبيب الأمن والأمان والاستقرار .