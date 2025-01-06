وزير الخارجية يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني لتعزيز التعاون الاقتصادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:32 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني الذي عُقد في العاصمة مسقط، بحضور السيد قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والعمانية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.

أكد د. عبد العاطي في كلمته على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، موكداً أن القيادة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع. وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين. كما استعرض الوزير أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠.

وأشار إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية المصرية، بما يشمل بناء المدن الذكية وتطوير منظومة النقل والموانئ، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مبرزاً الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال.

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية منتدى الأعمال المصري العماني كمنصة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعياً رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاركة في المشروعات التنموية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.