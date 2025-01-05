نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجًا فريدًا لكل الشعوب وموطنًا للأديان ورمزًا للتماسك والتسامح والأخوة، معربًا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدًا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن متمنيًا دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل حصنًا منيعًا لمصر وشعبها.