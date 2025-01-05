أخبار مصرية

وزيرة التضامن تشهد إحتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد إحتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي عقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور السادة الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العزيز بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.

1000268110
1000268110
1000268106
1000268106
1000268102
1000268102
1000268074
1000268074
1000268094
1000268094
1000268098
1000268098
1000268077
1000268077
1000268082
1000268082
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا