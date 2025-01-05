نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد إحتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي عقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور السادة الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العزيز بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.

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