وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية "لحفظ القرآن الكريم"

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام 2024-2025م، وبلغ عدد من تم تصعيدهم إلى مرحلة التصفيات المؤهلة، 60،757 متسابقًا من الحاصلين على نسبة80% فأكثر من الدرجة الكلية للمسابقة، من إجمالي 156.099 متقدم للمسابقة في مستوياتها الأربعة، حيث تم تصعيد 2767 من المستوى الأول، و8914 للمستوى الثاني، و13944 للمستوى الثالث، و35029 للمستوى الرابع.

وتقدم وكيل الأزهر، بالتهنئة للمتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولية، معتبرًا أن الإقبال المتزايد على مسابقة الأزهر السنوية وبخاصة المتسابقين من خارج الأزهر الشريف، يعكس ارتباط شعبنا بالقرآن الكريم وأهميته في حياتنا، كما توجه فضيلته برسالة لكل المتسابقين في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بأن المنافسة على حفظ كتاب الله فخر لا يكافئه فخر وهذه هي الجائزة الكبرى.

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويد، تعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات، وتشمل أربعة مستويات هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية سور الناس، المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، بإجمالي جوائز قيمتها 23 مليون جنيه.



ويمكن الاستفسار عن النتائج من خلال الرابط التالي على بوابة الأزهر الإلكترونية https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=382