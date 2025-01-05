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محافظة الجيزة: إزالة تعديات واشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع الدقي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إزالة تعديات واشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابه للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع سليمان جوهر ونوال والدقي ورفاعة ومكه والحسن والسودان.

حيث اسفرت الحملات عن رفع 300 حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات.

وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلى جانب ازالة كلبشة 2 سيارة مخالفة متعدية علي أرصفة المشاة كما تم إزالة إعلانات مخالفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز وذلك بمتابعه من محمد رزق رئيس حي الدقي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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