نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إزالة تعديات واشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابه للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع سليمان جوهر ونوال والدقي ورفاعة ومكه والحسن والسودان.

حيث اسفرت الحملات عن رفع 300 حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات.

وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلى جانب ازالة كلبشة 2 سيارة مخالفة متعدية علي أرصفة المشاة كما تم إزالة إعلانات مخالفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز وذلك بمتابعه من محمد رزق رئيس حي الدقي.

472138427_936281698691716_8816278953182261808_n

472207408_936281205358432_8370287989779814980_n

472342260_936281655358387_3529564834790415805_n

472512138_936281745358378_290581232167207759_n

472520919_936281302025089_486811974677601052_n

472586379_936281368691749_683002266900408026_n

472594647_936281435358409_8374489219914679966_n

472596963_936281788691707_4681424337695700711_n