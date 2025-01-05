الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:30 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 09

المنصورة 19 09

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 09

طنطا 19 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 22 06

رفح 21 05

رأس سدر 21 09

نخل 22 04

كاترين 15 02

الطور 21 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 20 14

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 17 09

سيوة 19 10

رأس غارب 25 12

الغردقة 28 13

سفاجا 28 13

مرسى علم 28 14

شلاتين 29 17

حلايب 27 18

أبو رماد 28 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 06

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 23 11