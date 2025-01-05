وزير الخارجية يبحث مع ونظيره الصومالي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائيه بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:30 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفياً مع السيد/ أحمد معلم فقى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية يوم الأحد ٥ يناير، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء لمتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالى للقاهرة فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤.

أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولى، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق. كما شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما حرص د. عبد العاطي على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.