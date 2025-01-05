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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يلتقي السيدة زينب الشربيني ويشيد بصبرها وتفانيها في خدمة ابنها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، التي أصبحت رمزًا للأم المثالية بفضل تفانيها في رعاية ابنها «عبد المنعم»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذي يعاني من مرض «الجسم الزجاجي» الذي يمنعه من الحركة.
وخلال اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره الكبير لهذه الأم الصابرة، مشيدًا بصبرها وقوة وفائها لابنها، الذي حرصت على نقله يوميًّا من المنزل إلى مقر دراسته منذ طفولته حتى المرحلة الجامعية، لتأدية واجباته الدراسية رغم التحديات الكبيرة، وتحمل مشقة هذا العمل طول مراحل دراسته، في مشهد يجسد درسًا إنسانيًّا يعبر عن الأمهات المصريات المكافحات.
وفي لفتة إنسانية، وبناء على توجيهات شيخ الأزهر، سلم بيت الزكاة والصدقات اليوم الأم زينب وابنها عبد المنعم دراجة بخارية مخصصة لحالة ابنها لتسهيل تنقله، بالإضافة إلى كرسي متحرك لاستخدامه داخل المنزل، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية اللازمة لتحسين مستوى معيشة الأسرة.
يأتي هذا اللقاء استجابة من شيخ الأزهر لحالة السيدة زينب الشربيني وابنها، بعد علم فضيلته بظروفها، تعبيرًا عن تقدير الأزهر الشريف للنماذج الصامدة التي تقدم أروع الأمثلة في التضحية والكفاح.