نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يلتقي السيدة زينب الشربيني ويشيد بصبرها وتفانيها في خدمة ابنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، ‏التي أصبحت رمزًا للأم المثالية بفضل تفانيها في رعاية ابنها «عبد المنعم»، الطالب بكلية الدراسات ‏الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذي يعاني من مرض «الجسم الزجاجي» الذي يمنعه من الحركة. ‏

وخلال اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره الكبير لهذه الأم الصابرة، مشيدًا بصبرها وقوة وفائها ‏لابنها، الذي حرصت على نقله يوميًّا من المنزل إلى مقر دراسته منذ طفولته حتى المرحلة الجامعية، لتأدية ‏واجباته الدراسية رغم التحديات الكبيرة، وتحمل مشقة هذا العمل طول مراحل دراسته، في مشهد يجسد درسًا ‏إنسانيًّا يعبر عن الأمهات المصريات المكافحات.‏

وفي لفتة إنسانية، وبناء على توجيهات شيخ الأزهر، سلم بيت الزكاة والصدقات اليوم الأم زينب وابنها عبد المنعم دراجة بخارية مخصصة لحالة ابنها لتسهيل تنقله، ‏بالإضافة إلى كرسي متحرك لاستخدامه داخل المنزل، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية اللازمة لتحسين مستوى معيشة الأسرة.‏

يأتي هذا اللقاء استجابة من شيخ الأزهر لحالة السيدة زينب الشربيني‏ وابنها، بعد علم فضيلته بظروفها، ‏تعبيرًا عن تقدير الأزهر الشريف للنماذج الصامدة التي تقدم أروع الأمثلة في التضحية والكفاح.‏