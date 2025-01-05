نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الصومالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأحد ٥ يناير، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء لمتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالى للقاهرة في ٢٣ ديسمبر.

وأكد الوزير عبد العاطي، على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق.

كما شدد الوزير عبد العاطي، على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما حرص "عبد العاطي" على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.