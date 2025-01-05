نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي أدوات المستقبل وتقنياته".. دورة تدريبية بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في "صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته"، لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد.

وتجرى أعمال الدورة على مدار 16 ساعة تدريب، موزعة على 8 جلسات تدريبية، بواقع جلستين في اليوم لأربعة أيام تدريبية على أسبوعين بواقع يومين في الأسبوع.

يقوم بالتدريب حسام مصطفى، كاتب وصحفي، ومُحرِّر ديسك، ومراجع لُغوي، ومُدرِّب صحافة وإعلام.

ورسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6.