الأحد 12 يناير.. ندوة لمناقشة كتاب "القضية الفلسطينية من صفقة القرن إلى طوفان الأقصى"

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "القضية الفلسطينية من صفقة القرن إلى طوفان الأقصى"، للدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

يشارك في المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد السعيد إدريس، مستشار مركز الدراسات السياسية بالأهرام، والناشر الأستاذ علي عبد الحميد علي، رئيس مركز الحضارة العربية للتنمية الثقافية.

يدير الندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، وذلك يوم الأحد الموافق 12 يناير، الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين في الدور الرابع.