أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5 يناير 2025: تراجع جديد بعد استقرار الكريسماس شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بعد فترة من الاستقرار خلال احتفالات الكريسماس. تأتي هذه الانخفاضات متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار الذهب وحركة العملات، مما ينعكس على السوق المحلي بشكل مباشر. نستعرض في السطور التالية تفاصيل أسعار الذهب اليوم، مع التركيز على عيار 21 الأكثر شيوعًا بين المصريين.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

عيار 24 : سجل سعر البيع 4302.75 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4280 جنيهًا. يُعرف هذا العيار بنقائه العالي واستخدامه في المشغولات الفاخرة.

: سجل سعر البيع 4302.75 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4280 جنيهًا. يُعرف هذا العيار بنقائه العالي واستخدامه في المشغولات الفاخرة. عيار 22 : بلغ سعر البيع 3944.25 جنيهًا، وسعر الشراء 3923.25 جنيهًا. يعكس هذا العيار تأثر السوق المحلي بانخفاض الطلب العالمي.

: بلغ سعر البيع 3944.25 جنيهًا، وسعر الشراء 3923.25 جنيهًا. يعكس هذا العيار تأثر السوق المحلي بانخفاض الطلب العالمي. عيار 21 : الأكثر تداولًا بين المصريين، سجل سعر البيع 3765 جنيهًا وسعر الشراء 3745 جنيهًا.

: الأكثر تداولًا بين المصريين، سجل سعر البيع 3765 جنيهًا وسعر الشراء 3745 جنيهًا. عيار 18 : الخيار المثالي للميزانيات المحدودة، حيث بلغ سعر البيع 3227.25 جنيهًا وسعر الشراء 3210 جنيهات.

: الخيار المثالي للميزانيات المحدودة، حيث بلغ سعر البيع 3227.25 جنيهًا وسعر الشراء 3210 جنيهات. عيار 14: سجل 2510 جنيهًا للبيع و2496.75 جنيهًا للشراء، ويُستخدم في بعض المشغولات ذات التكلفة المنخفضة.

أسعار الجنيه الذهب وأوقية الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، ما يجعله خيارًا مميزًا للراغبين في الاستثمار بعيدًا عن تقلبات سوق المشغولات. أما سعر الأوقية فقد سجل نحو 2639.87 دولارًا للبيع و2639.18 دولارًا للشراء وفقًا لآخر تحديثات البورصة العالمية.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تأثر السوق المحلي بالتغيرات في الأسواق العالمية وحركة الدولار.

استمرار تخارج المستثمرين من صناديق الذهب

على الرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة، واصل المستثمرون بيع حصصهم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب للسنة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.

نصائح للمستثمرين

نظرًا للتقلبات المستمرة في أسعار الذهب، يُنصح المستثمرون بمتابعة الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية، ومراقبة تحركات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى استشارة الخبراء قبل اتخاذ قرارات استثمارية.