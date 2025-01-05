نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2024/2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وذلك حتى 31 يناير 2025 حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا عبر الرابط التالي:

http://pgs.helwan.edu.eg/

ثم اختيار التقدم للدراسات العليا، يقوم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به والبريد الالكتروني وسيتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس على الايميل للدخول على بيانات التسجيل.

ويقوم الدارس بادخال بيانات الدخول المرسلة إلى البريد الالكتروني مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا، واستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.

و يساهم قطاع الدراسات العليا في تكوين الكوادر العلمية والبحثية في المؤسسات الجامعية، فالحاجة للدراسات والبحوث العلمية تزداد يومًا بعد يوم ومن هذا المنطق تولى جامعة حلوان الإهتمام الأكبر بهذا القطاع.