نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة الخبير الألمانى الدكتور كريستوفر ميهرن الخبير وأستاذ جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا وذلك فى الفترة من 12 - 17/01/2025.

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض

على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميًا بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا والحجز مسبقًا على أرقام تليفونات 01117752001 - 01117752004