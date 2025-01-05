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خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة الخبير الألمانى الدكتور كريستوفر ميهرن الخبير وأستاذ جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا وذلك فى الفترة من 12 - 17/01/2025.

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض
على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميًا بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا والحجز مسبقًا على أرقام تليفونات    01117752001 - 01117752004

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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