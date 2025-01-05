وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال إتصال تليفونى، بقداسة البابا تواضروس الثاني، على أن الكنيسة المصرية دائمًا ما تضرب أروع الأمثلة فى تماسك النسيج الوطنى، وتقدم نموذجًا فريدًا فى وحدة وترابط الأمة المصرية.



وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية ، على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكدًا على أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

بدوره توجّه البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.