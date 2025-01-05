نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات النقل والصناعة وتوسيع التعاون مع إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة مستجدات مشروعات النقل والصناعة.

تطوير الموانئ وتعزيز المحاور اللوجستية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، لا سيما إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ المصرية.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحويل الموانئ إلى مراكز محورية ذات مستوى عالمي بطاقة استيعابية ضخمة ومناطق لوجستية متكاملة.

وجه الرئيس بمواصلة تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية المطورة، مع تكاملها مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية.

الهدف هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الشاملة.

الربط مع القارة الأفريقية

تناول الاجتماع أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، بما يشمل:

محاور الربط البري.

السكك الحديدية.

النقل البحري.

الممرات الملاحية النهرية.

تسعى مصر إلى تعزيز حركة التبادل التجاري مع القارة الأفريقية بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي.

وجه الرئيس بتسريع هذه الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الأشقاء الأفارقة.

شبكة القطار الكهربائي السريع

ناقش الاجتماع مستجدات شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي سيمتد ليغطي أنحاء الجمهورية ويخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى دعم المناطق السياحية.

يعزز هذا المشروع الربط بين مختلف المناطق ويعمل كشريان رئيسي للتنمية في مصر.

توطين الصناعة والتوسع في المناطق الصناعية

كما تم استعراض خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مع التركيز على توطين الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وجه الرئيس بتعزيز الإنتاج المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

توجيهات الرئيس: