نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الموانئ والمحاور اللوجستية وتحقيق الربط مع إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمناقشة مستجدات مشروعات النقل والتجارة والصناعة.

تطوير الموانئ وتعزيز دورها التنموي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز محورية ذات مستوى عالمي.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخاصة بالمحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية المطورة.

وأكد أهمية تجهيز هذه الموانئ بمناطق لوجستية متنوعة لتحقيق طاقات استيعابية ضخمة، مما يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويعزز الاقتصاد الوطني.

الربط مع الدول الأفريقية

تناول الاجتماع تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، بما يشمل:

الربط البري

السكك الحديدية

النقل البحري والممرات النهرية

تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، وأوضح الرئيس أهمية التنسيق مع الدول الأفريقية لتسريع وتيرة هذه المشروعات بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي.

رؤية مصر كمركز للتجارة العالمية

تشمل خطة مصر الاستراتيجية تطوير شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، متكاملة مع الموانئ الجديدة.

تهدف هذه الجهود إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، تعزيز الصادرات، وتنشيط التعاون الإقليمي والدولي.

توجيهات الرئيس: