انت الأن تتابع خبر وظائف جامعة الأزهر لعام 2025 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف المتاحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وظائف جامعة الأزهر لعام 2025 التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت رئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن التوفير وظيفة معيد، كما أكد الجهاز بأن وظيفة موعيد مطلوبة لدى عدد كبير من الكليات مثل طب الأسنان بنين القاهرة والصيدلة بنين القاهرة، وكلية العلوم بنات القاهرة، وكلية العلوم بنين أسيوط، والعلوم بنين القاهرة، بالإضافة إلى الصيدلة بنات القاهرة، وطب الأسنان بنات بالقاهرة والصيدلة بنين اسيوط وطب الأسنان بنين أسيوط.

كما أعلن الجهاز

بأنه تم فتح باب التقديم لتلك الوظائف في مختلف الكليات منذ أمس الأربعاء داخل المقرات الكليات وسوف يتم غلق باب التقديم يوم 8 يناير 2025، أما عن الأوراق المطلوبة لتلك الوظائف هي:

يجب إحضار نسخة من شهادة الإجازة العليا يجب أن يتم التوضيح بها المجموعة الكلي والتقدير العام بالاضافة الى سنه التخرج كما يجب إحضار الأصل حتى يتم الإطلاع عليها.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من بيان تقديرات كافة سنوات الدراسة موضحا الدرجات ويلزم إحضار الأصل للإطلاع عليها.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إحضار 6 صور شخصية.

إحضار الصحيفة الخالصة بالحالة الجنائية باسم جامعة الأزهر.

شروط وظائف جامعة الأزهر

كما صرح الجهاز عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لمن يرى في الالتحاق تلك الوظيفة: