خلال زيارته الكاتدرائية .. رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 01:30 مساءً - زار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس؛ لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس النواب - خلال اللقاء - عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنيا أن "تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة".