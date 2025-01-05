نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام بالجيزة بسبب أعمال محطة المترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق كلي لشارع الأهرام للقادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، بدءًا من الساعة 11:55 مساء يوم الخميس، 2 يناير 2024، وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بمحطة مترو أنفاق شارع الأهرام.

تحويلات مرورية جديدة

بناءً على ذلك، تم إجراء عدة تحويلات مرورية لتيسير حركة المرور على الطرق المحيطة:

حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في التوجه إلى ميدان كوبرى الجيزة المعدنى، سيتم تحويلها إلى شارع ترعة الزمر ثم التوجه إلى ميدان الحسينية، والدخول يسارًا نحو الصعود لأعلى كوبرى العمرانية، ثم الاتجاه نحو شارع ربيع الجيزي حتى العودة إلى ميدان الجيزة.

حركة المركبات المتجهة إلى شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل، ستتمكن من العودة إلى شارع الأهرام من خلال فتحة دوران أمام مديرية الجيزة الزراعية، ثم التوجه إلى شارع أحمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر والراغبة في التوجه إلى ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدني، ستتوجه إلى شارع الأهرام من فتحة دوران أسفل محور الفريق كمال عامر، ثم تتجه إلى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة، وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

الإجراءات الأمنية والمرورية

كما أكدت إدارة المرور على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لضمان تسيير حركة المرور وتخفيف أي ازدحام مروري متوقع في تلك المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لتوفير جميع التجهيزات الفنية والعلامات المرورية التي تنبه المواطنين بوجود أعمال في المنطقة لضمان سلامتهم.

من المتوقع أن تشهد المنطقة بعض التحديات المرورية بسبب هذه التحويلات، لذا يُنصح السائقون باتباع الإرشادات المرورية المتوفرة لضمان الوصول إلى وجهاتهم بسهولة وأمان.