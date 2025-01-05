نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2024: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق واضطراب الملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الأحد، 5 يناير 2024، موضحة أن الطقس سيكون باردًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع مائل للدفء في بعض المناطق مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يظل الطقس شديد البرودة ليلًا، خصوصًا في الصباح الباكر حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة في معظم المناطق.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أيضًا صقيعًا في بعض الأماكن مثل شمال الصعيد، ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، مما قد يؤثر على المزروعات.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وقد تكون مُثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

سقوط الأمطار:

الأمطار المتوسطة متوقعة على مناطق من محافظة مطروح ، وقد تتراوح بين غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

متوقعة على مناطق من ، وقد تتراوح بين في بعض الأحيان. الأمطار ستتمدد مساءً لتشمل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ على فترات متقطعة.

ستتمدد مساءً لتشمل على فترات متقطعة. أمطار خفيفة متوقعة على مناطق من الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الملاحة البحرية: من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 2-3 متر، مع سرعة الرياح بين 49-50 كم/س.

الطقس المتوقع غدًا الاثنين 6 يناير 2024

بالنسبة للطقس يوم الاثنين، 6 يناير 2024، من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، خليج السويس، وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح سيكون مؤثرًا أيضًا على أغلب أنحاء البلاد، مما قد يزيد من برودة الطقس ويساهم في إثارة الأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة. السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات. شمال الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 6 درجات.

العظمى 21 درجة، الصغرى 6 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات.

نصائح للأمان: