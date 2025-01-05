الصحة: وحدة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي تتسلم 8 مشاريع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد وتسجيل وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي من خلال الإدارة العامة للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة RHD واعتمادها مؤخرا من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR ضمن تجديد اعتماد المستشفى للعام الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وحدة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة تم إنشاءها وتفعيل العمل بها في فبراير 2023، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي، وذلك في إطار إتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الصحه المصرية، وكلية الطب جامعة هارفارد، في مجالات المنح الدولية، وعلى رأسها برنامج الأبحاث الإكلينيكية E-CSRT، وفقا ً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، باستحداث وحدات الأبحاث الطبية الإكلينيكية بالمستشفيات والقطاعات الطبية التابعة للوزارة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية وحدة الأبحاث الإكلينيكية، في دعم البحث العلمي والإشراف على فعاليات التعليم الطبي المستمر، من خلال عدة محاور، شملت قيام فريق الأبحاث الإكلينيكية، بنشر ثقافة البحث العلمي وتحفيز أعضاء الفريق الطبي، على مدار عامين، للمشاركة في البرامج والمشاريع البحثية، علاوة على إعداد خطط تعليمية وبرامج تدريبية عن المبادئ الأساسية للأبحاث الإكلينيكية، والممارسة الطبية الجيدة GCP، وطرق قراءة وإعداد الأوراق البحثية، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية المحلية والدولية والمنح الدراسية والبعثات للطلبة المصريين والأجانب.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن وحدة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بالمستشفى، قامت بتفعيل عدد من مذكرات التفاهم، وإعداد برتوكولات التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي، والنشر الدولي المشترك، بالتعاون مع بعض المؤسسات التعليمية المصرية والدولية، ومنها مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة E.C.C.R.M، ومؤسسة مارك الدولية للأبحاث الاكلينيكية MARC، وفي هذا السياق تم استلام 20 رسالة ماجستير، و4 رسائل دكتوراه، و8 مشاريع بحثية خاصة، ضمت أقسام القلب والأنف والأذن والحنجرة والطوارئ وجراحة المخ والأعصاب، وتم إتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة للتسجيل، بجانب عدد من الطلبات الخاصة بالدكتوراه والماجستير قيد استكمال الموافقات.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد الشربيني المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية، أنه بالتنسيق مع إدارة النظم والمعلومات بالمستشفى، ومسؤولي شركة health insights تم تحديث نظام إدخال البيانات بالمستشفى، وتأسيس قاعدة بيانات قوية تمكن الباحثين من الحصول على البيانات اللازمة، وتتيح إمكانية تحليلها وعرضها في شكل ورقة بحثية، حيث تم تنظيم برنامج تدريبي على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمستشفى EMR training خلال شهري يونيو ويوليو 2023 تحت إشراف وحدة الأبحاث الإكلينيكية، وبمشاركة واسعة من تخصصات القلب والأنف والأذن والحنجرة، والأورام، والباطنة العامة، والكلى، وجراحة القلب، والصدر، ووحدات زرع الكبد، وزرع الكلي، والطوارئ وجراحات التجميل، والمخ والأعصاب، والقسطرة المخية والتمريض.