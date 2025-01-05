تكليف الدكتورة مي المليجي مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا بتكليف الدكتورة مي المليجي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة في يناير 2025

الدكتورة مي المليجي حاصلة على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا عام 2008، وزمالة المعلوماتية الصحية عام 2018، وهي إحدى الكفاءات البارزة في مجال التحول الرقمي الصحي.

بدأت مسيرتها المهنية كأخصائي معلوماتية صحية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ثم انتقلت للعمل في وزارة الصحة والسكان حيث شغلت العديد من المناصب القيادية، منها:

* أخصائي معلوماتية صحية بوحدة التحول الرقمي بقطاع الرقابة والمتابعة.

* مدير وحدة التحول الرقمي بقطاع الرقابة والمتابعة.

* مدير مشروع ميكنة معامل كورونا بوزارة الصحة والسكان.

* عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الطب عن بعد.

في الهيئة العامة للرعاية الصحية، ساهمت الدكتورة مي في تطوير النظم الرقمية من خلال عملها كمدير إدارة النظم والتطبيقات، وإدارة العديد من مشاريع الميكنة والتحول الرقمي داخل الهيئة.