نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025: أمطار وسيول وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب تأثير البلاد بمنخفض جوي قوي.

وتشهد شمال البلاد هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.

تفاصيل الأمطار وحالة الجو

مناطق الأمطار الغزيرة والرعدية:

أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على مطروح وتمتد مساءً إلى الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وتمتد مساءً إلى على فترات متقطعة. سيول متوقعة في بعض المناطق بمحافظة مطروح.

أمطار خفيفة:

جنوب الوجه البحري.

خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الرياح واضطراب الملاحة البحرية

تنشط الرياح على أغلب المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في شمال الصعيد.

البحر المتوسط: اضطراب شديد في الملاحة البحرية. سرعة الرياح تصل إلى 40-50 كم/ساعة. ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2-3 أمتار.



نصائح وتحذيرات الأرصاد

ارتداء الملابس الثقيلة خاصةً خلال فترات الليل والصباح الباكر. توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة. متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لتجنب أي مخاطر ناتجة عن التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 17 09 مطروح 17 09 كفر الشيخ 19 09 الغردقة 26 13 شرم الشيخ 25 12 أسوان 26 10 المنيا 20 05 سوهاج 21 06

توقعات الأيام القادمة

من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع زيادة فرص الأمطار الغزيرة في مناطق متعددة. ينصح الجميع باتخاذ التدابير الوقائية لضمان السلامة في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة.