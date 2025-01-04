اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والملتقى الإعلامي العربي يوقعان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:28 مساءً - وقع اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والملتقي الإعلامي العربي بدولة الكويت، اليوم، بروتوكول تعاون، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير العمل المشترك الإعلامي على المستوى الدولي.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود الإعلامية وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تسهم في رفع مستوى الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في دعم قضايا المنطقة.

وأكد رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أن هذا التعاون يأتي في سياق رؤية الاتحاد لتعزيز الشراكات الإعلامية التي تدعم أهداف التنمية الإعلامية المستدامة، مشددًا على أهمية هذا التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام في دولنا الإسلامية.

من جانبه، أشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التكامل الإعلامي بين دول منظمة التعاون الإسلامي حيث يسهم في تحقيق المزيد من التفاعل والتواصل بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المختلفة.

تشمل مجالات التعاون في هذا البروتوكول تنظيم مؤتمرات و فعاليات مشتركة، وورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى الشراكة في إنتاج محتوى إعلامي متميز يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا مهمة، معززا الحضور الإعلامي الإسلامي على الساحة الدولية.