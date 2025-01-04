نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في شمال سيناء اليوم السبت 4 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة شمال سيناء اليوم تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على عدة مناطق.

تفاصيل درجات الحرارة في شمال سيناء

مدينة العريش:

العظمى : 20 درجة مئوية

: 20 درجة مئوية الصغرى: 7 درجات مئوية

مدينة رفح:

العظمى : 19 درجة مئوية

: 19 درجة مئوية الصغرى: 7 درجات مئوية

مدينتا الحسنة ونخل (وسط سيناء):

العظمى : 20 درجة مئوية

: 20 درجة مئوية الصغرى: 5 درجات مئوية

حالة الطقس اليوم على مستوى الجمهورية

نهارًا:

مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

معتدل إلى دافئ على جنوب الصعيد.

ليلًا:

شديد البرودة على جميع الأنحاء، مع احتمالية الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة البحار اليوم

البحر المتوسط:

حالة البحر: معتدلة

ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر

الرياح: شمالية غربية

خليج السويس والبحر الأحمر:

حالة البحر: معتدلة

ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر

الرياح: شمالية غربية

الإجراءات المتخذة في شمال سيناء

تواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المختلفة.

وأكدت المحافظة استقرار الأوضاع الجوية دون تلقي أي شكاوى متعلقة بالطقس.

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