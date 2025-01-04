نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس السبت 4 يناير 2025: برودة شديدة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فيسود طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية: توقعات بتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يؤثر على الرؤية الأفقية. الأمطار: أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق من غرب البلاد (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة. نشاط الرياح: تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مما يزيد من الشعور بالبرودة.

حالة البحرين غدًا

البحر المتوسط : الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر. الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية.

: البحر الأحمر : الحالة: خفيفة. ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر. الرياح السطحية: شمالية شرقية.

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تفاصيل درجات الحرارة غدًا

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 22 12 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 23 11 بنها 22 12 دمنهور 21 12 كفر الشيخ 21 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 طنطا 21 11

حالة الطقس في الأيام القادمة

تُشير خرائط الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث ستشهد البلاد أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

نصائح الأرصاد للمواطنين